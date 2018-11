Tunisie: L'USM et le SN, duel à distance...

Les Egyptiens d'Al-Ahly, club le plus titré en Afrique avec déjà huit trophées en C1, a pris… Plus »

Le classement est le souci de toutes les équipes en vue des barrages. Dans le groupe A, l'ESR accentue sa domination et n'aura pas du mal à dominer une JSM sans salle pour les entraînements et pour la compétition (un club « nomade » depuis des années !). Le choc dans ce groupe aura lieu à La Goulette entre l'ESG et la DSG, deux équipes équivalentes et qui luttent pour se placer derrière l'ESR. Les Goulettois restent intraitables quand ils jouent à domicile.

L'écart n'était pas suffisant. Il leur reste de gagner et d'attendre un faux pas du SN qui aura ce soir le derby du Cap Bon. Cette fois, le SN, revigoré de ses ex-joueurs, est largement favori. L'USM est certainement tenue de se concentrer. Un match spécial pour Selimène qui joue devant son premier club, la JSK. Dans ce groupe, l'ESS, rajeunie mais pas encore saisissante, doit l'emporter face à EZS pour ne pas perdre du terrain.

A Monastir, l'USM reçoit une accrocheuse JSK qui a de fortes chances de terminer derrière le duo SN-USM. Les Aghlabides, qui comptent sur leur enthousiasme et le jeu extérieur n'ont rien à perdre devant une USM obligée de gagner et de faire valoir la qualité de son effectif. Les équipiers de Bhouri n'ont pas atteint leur objectif en battant le SN samedi dernier.

