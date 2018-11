Tunisie: Le ministère de la Femme ouvre une enquête

Les Egyptiens d'Al-Ahly, club le plus titré en Afrique avec déjà huit trophées en C1, a pris… Plus »

La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises.

Et de préciser qu'une note a pourtant été adressée à tous les responsables des délégations régionales à l'enfance pour interdire toute célébration de cette fête dans les établissements publics et privés.

