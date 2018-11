Tunisie: Des résultats encourageants

Les statistiques des ventes du secteur du ciment et dérivés au cours du mois d'octobre 2018 et le cumul de toute l'année en cours montrent des résultats encourageants, preuve que les activités de ce secteur ont repris leur rythme habituel. Le secteur fait travailler des milliers des personnes de différents niveaux. La demande en ciment, aussi bien sur le marché local que sur le marché extérieur, ne cesse de connaître une envolée formidable. C'est que le ciment est une matière très utilisée dans le bâtiment, l'infrastructure de base et les travaux publics.

Ainsi, le mois d'octobre 2018 a été marqué par une évolution des ventes totales du secteur, toutes destinations comprises, c'est-à-dire aussi bien sur le marché local que sur le marché extérieur. L'évolution des ventes (ciment, chaux et clinker) durant le mois d'octobre a connu une croissance de 10,28%, soit 78.557 tonnes.

Au niveau du marché local, on enregistré pourtant une baisse de la demande en ciment gris de -57.729 tonnes ou -8,02%. A ce titre, et excepté la cimenterie «CIOK», l'ensemble des cimenteries ont enregistré une baisse de leurs ventes mensuelles.

La demande de la Libye se poursuit

On a noté également la poursuite de l'augmentation des exportations du clinker observée depuis 2018. Ainsi, 104.194 tonnes de ce produit ont été exportées au cours du mois d'octobre, soit 12 fois environ de la quantité exportée en octobre 2017. Un autre point positif à mettre en exergue concerne la poursuite de la demande du marché libyen qui a accru de trois fois environ par rapport aux quantités exportées en octobre de l'année dernière.

Le cumul annuel des ventes, du 1er janvier 2018 à la fin du mois d'octobre de la même année montre clairement une évolution des quantités commercialisées (clinker, ciment et chaux) vers toutes les destinations -- locales et extérieures -- de 1.166.494 tonnes, soit un accroissement significatif de +18,47% engendré par les exportations du clinker notamment. Cependant, une légère baisse de la consommation a été constatée au niveau du marché correspondant à -66.826 tonnes en ciment soit -1,13%.

Les exportations cumulées du secteur ont atteint un niveau quantitatif de 1.514.234 tonnes pour le clinker et le ciment dont 1.293.985 tonnes de clinker. La production tunisienne en ciment, clinker et chaux se distingue aussi par la qualité qui est conformes aux normes et standards internationaux.

Plusieurs entreprises sont d'ailleurs certifiées conformément aux plus récentes normes dans ce domaine. C'est pour cela, d'ailleurs, que les grandes entreprises de travaux publics ou de bâtiment ont recours aux produits tunisiens en profitant des prix avantageux par rapport aux autres fournisseurs.

Certaines cimenteries ont été cédées aux privés pour redynamiser leur activité et leur permettre de réaliser de nouvelles performances. Même si, d'une façon générale, la demande est en hausse en ciment, il est important de traiter chaque destination à part compte tenu des besoins exprimés en matière des matériaux de construction.

A titre d'exemple, la Libye a besoin de grandes quantités de ciment et dérivés pour la reconstruction du pays dont une grande partie est démolie suite aux actes de violence. Les cimenteries tunisiennes sont toujours prêtes à répondre à l'appel de ses clients en fournissant des produits de qualité.