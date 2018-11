Afrique: CAF Ligue des Champions - Pour certains spécialistes, l'arbitre a faussé le match

L'Espérance Sportive de Tunis a probablement quitté hier soir le stade Borj Al Arab après la finale aller de la Ligue des Champions africaine 2018 sur des sentiments mitigés. Face à Al Ahly, la formation espérantiste a été battue sur le score de trois buts à un, mais aurait pu repartir d'Alexandrie avec un score nettement plus favorable.

L'Espérance Sportive de Tunis a perdu cette rencontre sur deux penalties très discutables à cause de décisions discutables de l'arbitre algérien Mehdi Abid Charef. Malgré la présence de l'arbitrage vidéo, l'arbitre central et les arbitres vidéo ont mis de longues minutes avant de se décider sur les verdicts à prendre.

L'ancien joueur de l'Espérance de Tunis, Tarek Dhiab, a crié au scandale sur le plateau de Bein, après la défaite de l'EST. « L'arbitre de la rencontre a tué l'EST ! Il était plus fort que la VAR !

Qu'est-ce qu'il a fait avec le visionnage vidéo ? Il a tout simplement faussé le match en accordant deux penalties imaginaires et a cassé le rythme en arrêtant le jeu à plusieurs reprises. Ce n'est pas normal ! Il est clair que son intention n'était pas bonne ».

De son côté l'ancien arbitre syrien, Jamal Al Sharif, a déclaré que l'arbitre de la finale aller de la Ligue des Champions a faussé le résultat. « Il n'y avait pas de faute sur l'action qui a ramené le premier penalty d'Al Ahly.

Lors du second qu'il a accordé aux Ahlaouis, Dhaouadi a commis une faute en dehors de la surface de réparation et Azaro a frappé l'axial espérantiste. Il fallait siffler un coup franc et expulser l'attaquant marocain pour agression ».

Sur le premier penalty, il y'avait une petite touchette de Moez Ben Cherifia sur Walid Azarou. Dans les deux cas, les caméras installés dans le stade n'ont pas pu démontrer de manière évidente la faute des joueurs espérantistes. Le joueur d'Al Ahly Walid Souleiman a transformé ces deux penalties aux 34ème et 77ème minutes.

Le second but d'Al Ahly a été inscrit par Amr Soulia à la suite de deux fautes consécutives des défenseurs espérantistes. L'unique réalisation de l'Espérance Sportive de Tunis, dans cette finale aller de la Ligue des Champions, a également été inscrite sur penalty par Youssef Belaili à la 64ème minute.