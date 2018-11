Tunisie: Ayara - «Le projet du port en eaux profondes à Enfidha avance à grands pas»

Les Egyptiens d'Al-Ahly, club le plus titré en Afrique avec déjà huit trophées en C1, a pris… Plus »

Il a noté que l'étude d'identification des priorités à court et à moyen termes pour les zones logistiques comprend la réalisation de cinq zones, à savoir Bir Mcherga (Zaghouan), Radès (Ben Arous), Enfidha (Sousse) et Zarzis (Médenine), Bouchama (Gabès), outre l'ajout de la zone de Sfax.

Il a rappelé que le ministère a soumis le site (57 hectares) proposé de la zone logistique, le 21 novembre 2016, à la Commission supérieure pour former un patrimoine foncier au profit du réseau national des zones logistiques et a obtenu l'accord, puis celui du ministère le 6 septembre 2017.

Par ailleurs, la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés au ministère du Transport a approuvé l'actualisation des études relatives à la ligne ferroviaire reliant Mateur et Sejnane (Bizerte), d'un coût total de 300 millions de dinars (MD), a déclaré le ministre du Transport.

Il a avancé, dans ce cadre, que le projet d'extension du port de Bizerte est réalisé dans le cadre du respect des standards internationaux et celui de la coopération avec la Banque mondiale (BM). Ayara a souligné que la vision de l'Etat et celle des investisseurs concernant Bizerte ne sont pas contradictoires, ajoutant que l'Etat ne peut pas jouer toujours le rôle d'entrepreneur et que l'administration est ouverte aux propositions.

