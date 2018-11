Tunisie: Une esthétique audacieuse et innovante

«Freedom House», c'est l'étrange destin d'un Général qui se croit encore aux commandes malgré sa destitution. Effrayant et fascinant avec ses militaires qui paraissent veiller sur une région abandonnée, il vit dans l'illusion de régner encore sur le pays.

L'arrivée de deux filles fuyant une situation chaotique dans le cabaret dans lequel elles travaillaient, renforce le clan et crée des rivalités.

Chedly Arfaoui, qui nous a toujours habitués à un style et à une écriture s'approchant du cinéma, nous livre ici un travail encore plus soutenu, pour traiter des mêmes thèmes : une allégorie de ce qu'est la politique avec ses ressorts, ses mystères, ses combats, ses ambitions, sa cruauté, ses pièges, ses trahisons et ses crimes parfois.

Le pouvoir et la politique et les dessous de l'âme humaine sont au centre de la pièce. Et c'est des paradoxes que jaillit l'humour, et des contradictions qu'apparaissent les divergences.

«Freedom House» est une comédie noire soutenue et relevée par un jeu de comédiens jubilatoire. Mohamed Hassine Grayaâ dans le rôle d'un général fou avec ses trois soldats, Abdelkader Ben Saïd, Chakib Romdhani et Moncef Ben Massoud évoluent dans un huis clos et révèlent d'une manière humoristique verbale et gestuelle la situation d'un pays qui s'est révolté contre la dictature.

Chekra Rammeh et Mouna Talmoudi, dans le rôle de danseuses de cabaret, ont fait leur apparition sur scène introduisant une note de gaieté au spectacle ouvrant à la pièce de nouvelles pistes. Entre humour et intrigue, le propos sort poignant.