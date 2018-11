Ile Maurice: Assassinat de Ritesh Gobin - Douloureuse reconstitution des faits de sa petite sœur

À cet endroit, l'enfant s'attarde longuement. Elle relate en détail aux enquêteurs, en présence des représentantes du ministère et de Me Roubina Jadoo-Jaunbocus, avocate de sa famille, comment ce «Chacha» a égorgé son frère Ritesh sous ses yeux. D'une voix nouée, elle montre l'endroit où s'amoncellent encore des fleurs séchées. En ce lieu, le corps de son frère, qui gisait dans une mare de sang, a été découvert, vers 22 heures, le 20 octobre.

L'enfant indique l'endroit devant une boutique (Radhika) où «Chacha» - Sachin Teeree, c'est ainsi que son frère et elle l'appellent - leur avait demandé de l'attendre, pendant qu'il se rendait à l'International Store. Dans ce commerce, avait-il déclaré aux enquêteurs de la MCIT dans sa déposition, le suspect avait acheté une bouteille de boisson alcoolisée et un cutter. L'arme qu'il aurait utilisée pour tuer Ritesh Gobin.

La petite, l'allure frêle, portant une robe tee-shirt bleu marine et blanche «Hello Kitty» et une paire de sandales, descend d'un véhicule de la MCIT. Elle est accompagnée de sa mère, Khusboo Gobin, de la sergente Razia Hausmuddy de la MCIT et une Child Welfare Officer de la Child Development Unit du ministère de l'Egalité du genre. Une psychologue, affectée au même ministère, descendue d'un autre véhicule, les rejoint. Suraj Gobin, le père, est aussi présent.

C'est le point de rendez-vous pour que des techniciens de la police scientifique les rejoignent. Cet exercice est dirigé par les inspecteurs Rakesh Jugoo et Satish Ramjheetun de la MCIT. Il est 11 h 40, les véhicules démarrent. Ils prennent la direction d'Albion et s'arrêtent sur la route Royale de Petite-Rivière , presque en face d'International Store.

