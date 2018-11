Tunisie: Le rythme de croisière

La rencontre de cet après-midi contre le Stade Gabésien en verve constitue pour le staff technique sfaxien un excellent stimulant pour s'adonner à fond et ne point verser dans les solutions de facilité.

Ce qui traduit à travers les entraînements avec le souci de bien faire. Tous les joueurs sont pour le moment disponibles, y compris Houcem Dagdoug, Houcem Ben Ali et Herzi. Seuls manquaient à l'appel, Soukari et Moncer, encore indisponibles pour blessures.

Le salut des Sfaxiens passe par une victoire face au SG. Pour réussir cet objectif, il faut d'abord que les protégés de Krol se mettent dans la tête que ce sera difficile surtout face à une formation qui n'a cessé de faire des progrès sous la houette de Chettaoui. La concentration et l'abnégation seront des atouts fort précieux pour les camarades de Dahmen.

Dilemme...

Le problème pour Krol est comment gérer cette rencontre qui peut être un match-piège. Montrer d'emblée ses dents et aller chercher les Gabésiens dans leur zone dès le premier coup de sifflet de l'arbitre au risque d'être trop emporté vers l'avant, de laisser trop d'espaces et de ne pas assurer suffisamment ses arrières ? Ou, au contraire, être prudent et tenter d'avoir ses adversaires du jour à l'usure ?

C'est un vrai dilemme pour une équipe -- qui domine la ligue 1 -- qui est devant l'obligation de résultat et de signer sa 6e victoire consécutive et surtout de consolider sa position de leader.

Dahmane et Chaouat montent au créneau

Les deux jeunes, Dahmane et Chaouat, ne cessent de s'illustrer depuis le début de la saison. Le gardien international olympique et le néo-attaquant de l'équipe de Tunisie seront encore une fois titularisés face au SG. Leur apport est indéniable dans la métamorphose qu'a connue l'équipe sfaxienne au cours de cette saison 2018.

Face au SG, Krol ne changera pas son équipe, on retrouvera donc le même onze qui a gagné face à l'USMonastir.

Dahmane gardera encore une fois la cage. Ce gardien passe par une bonne période. Il a réussi à bloquer un penalty tiré par le Monastirien Ben Romdhane...

Mathlouthi et Jouini seront reconduits dans leurs postes respectifs comme arrières latéraux. Ce duo ne cesse de remplir ses rôles défensifs et offensifs. L'axe central sera consolidé par la paire Hnid-Amamou. L'entrejeu constitue le compartiment le plus clairvoyant et le plus compétitif.

Il est composé de joueurs doués, tels que Kouakou, Jelassi, Karoui et Hamdouni, qui pourrait laisser sa place à Herzi, complètement rétabli de sa blessure.

En attaque, l'entraîneur sfaxien fera confiance à son duo Marzouki et son buteur patenté Firas Chaouat.

Du respect, Masmoudi !

L'image des entraîneurs tunisiens et étrangers en Tunisie est devenue monnaie courante.

Dès qu'ils sont engagés, quelques techniciens ne répondent plus au téléphone et ne donnent jamais de déclarations sur la vie de leurs équipes, particulièrement Chiheb Ellili, Krol, son adjoint Masmoudi et Buscher. Ces derniers deviennent arrogants et manquent de communication envers les journalistes.