Ile Maurice: Route Coromandel-Sorèze - La déviation à Chebel ouverte ce mardi

La construction de la route A1-M1, qui relie Coromandel à Sorèze, passe à une étape supérieure. Les tests géotechniques ont pris fin. Le consortium Transinvest-GCC Ltd-Bouygues TP-VLSi a dû construire une déviation de 200 mètres environ, à Chebel, afin d'y basculer le trafic.

Selon Bertrand Hanauer, Chief Executive Officer (CEO) de Transinvest, cette déviation devrait être opérationnelle en début de semaine. «Le trafic va être dévié le mardi 6 novembre sur la nouvelle route. Nous allons ensuite commencer les travaux sur les routes existantes.» Ces travaux consistent à construire des rampes pour le flyover et un rond-point, un peu avant l'entrée de Gamma.

La route A1-M1, d'environ un kilomètre de long, sera à quatre voies. Elle reliera Port-Louis-St-Jean Rd (A1) à partir de Chebel, grâce à un pont autoroutier d'environ 350 mètres le long et 90 mètres de haut, qui enjambera le ravin de Grand-Rivière-Nord-Ouest, jusqu'à l'autoroute M1 et la phase une de la Ring Road à Sorèze.

Un échangeur sera construit à Chebel et un autre à Sorèze, qui sera doté de cinq rampes pour permettre aux usagers de l'autoroute d'entrer ou sortir du pont A1-M1. Ce pont a été conçu en fonction de la complexité du site et pour résister aux vents cycloniques. Il sera doté de points de vue, d'une aire de stationnement et d'espaces verts.

Ce projet vise à améliorer le trafic sur l'A1 et l'autoroute M1. Il fournira un accès alternatif au trafic venant de Rose-Hill, Beau-Bassin, Chebel, Chapman Hill et Coromandel, en direction de PortLouis.

Les autorités s'attendent que la congestion routière soit réduite le long de la route A1 et l'autoroute M1 et dans d'autres régions, notamment Réduit et Ébène. Avec la mise en opération de cette route, le public devrait avoir un espace de loisirs. Ce projet fait partie de l'Integrated National Transport Network mis en place en 2015.