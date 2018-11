Tunisie: Une centrale de négociation et d'appui pour les maires

Dans son mot d'ouverture, le président de la confédération et maire de Raoued, M. Adnen Bouassida, a déclaré que Cotumaires fera office d'un cadre d'appui et d'accompagnement technique, financier et logistique aux diverses municipalités du pays. Sa mission s'articule autour de trois principaux axes, à savoir la promotion du travail municipal, la valorisation de la décentralisation et de la gouvernance locale et enfin, le renforcement du dialogue social entre les diverses composantes de la société tunisienne et les communes locales.

Certes, un objectif à atteindre sur le moyen et le long terme et qui nécessite un travail de longue haleine, étant donné que l'ONG n'est qu'en phase de création. Toutefois, la confédération regroupe d'ores et déjà, 14 membres, c'est-à-dire 14 maires de communes.

Se voulant un organisme indépendant, représentatif de ses adhérents et apolitique, les membres de la confédération ont souligné l'ouverture de l'organisme à tous les élus municipaux, quelle que soit leur appartenance politique.

«Le jour où nous avons été élus présidents des conseils municipaux, nous nous sommes dévoués pour l'action municipale, pour nos communes. Notre appartenance politique n'a plus d'importance. La commune prime les couleurs politiques», affirme Mme Zeineb Ben Hassine, la maire du Bardo.

Point central de négociations

Mettant en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés les nouvelles créations, le président de Cotumaires M. Bouassida, a fait savoir que la confédération sera un point de liaison et de coopération entre ces municipalités en difficulté et des communes homologues que ce soit en Tunisie ou à l'étranger.

Pour ce faire, la confédération permettra aux élus municipaux de bénéficier de sessions de formation et d'encadrement, dans divers domaines d'activités, et ce, conformément aux demandes et aux besoins des communes.

Etant donné que les municipalités présentent des spécificités géographiques et territoriales très diversifiées, les membres fondateurs de la Confédération ont affirmé que l'ONG fera office de vis-à-vis unique de négociation avec les autorités locales, les bailleurs de fonds et les communes étrangères souhaitant mettre en place des jumelages et des coopérations bilatérales.

Par ailleurs, le président de Cotumaires, M. Bouassida, a annoncé que la confédération lancera très bientôt une plateforme électronique qui sera à la fois une plateforme de partage d'expériences et un moyen de communication instantanée entre les diverses communes adhérentes. En outre, la confédération s'attellera à la mise en place progressive de 24 bureaux régionaux, outre la création d'un centre de formation sous tutelle de l'organisation.