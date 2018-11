Ile Maurice: Bobby Hurreeram vole au secours de l'ADSU

Lors de la conférence de presse, Zouberr Joomaye a pris la parole pour parler la bonne performance de Maurice dans les différents rapports publiés cette semaine. Il a rappelé que le pays s'est hissé à la 20ème place dans le rapport Ease of Doing Business de la Banque Mondiale. De plus, Maurice conserve la première place dans l'indice Mo Ibrahim en maitre de bonne gouvernance en Afrique.

Bobby Hurreeram a aussi abordé le sujet des amendements apportés du Judicial and Legal Provisions Bill. Ces changements, a-t-il précisé, visent à responsabiliser les internautes et mettra fin aux commentaires inappropriés sur les réseaux sociaux.

Si le Chief Whip concède qu'il y a des brebis galeuses au sein de l'équipe, il affirme toutefois que le travail qu'elle réalise est non négligeable. «Samem lekip en koloborasyon avek lotorite malgas in aret la drog ki ti pe vin lor nu territoir.» Pour lui, l'unité anti-drogue de la police est victime d'une campagne «zet labou.»

