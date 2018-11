Ile Maurice: Paul Bérenger - «Azir foutour!»

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce samedi 3 novembre, Paul Bérenger est longuement revenu sur le combat contre la drogue et la nomination d'Ammanah Ragavoodoo. Ni le gouvernement ni l'opposition n'ont été épargnés.

«Pravind Jugnauth a dit qu'il est au courant que des personnes au sein de certains organismes sont de mèche avec les trafiquants de drogue. Tousala to kone me to pa azir? Azir foutour!» a fustigé le leader du MMM. Ce dernier se dit choqué par ces propos et veut savoir quels sont les organismes concernés.

En ce qui concerne la saisie de drogue de 110kg survenue cette semaine, Paul Bérenger affirme que c'était plus une «mise en scène» et un «show» qu'une saisie. Sifflotant la musique du générique de McGyver, il a ironisé que le gouvernement doit «azir olie de blabla» et qu'il n'y a pas lieu d'en parler outre mesure car les commanditaires n'ont pas encore été identifiés.

Commentant la nomination de l'avouée Ammanah Ragavoodoo sur l'Electoral Supervisory Commission et l'Electoral Boundaries Commission(EBC), Paul Bérenger a déclaré que le Président par intérim a trahi la population et que la crédibilité de ces deux institutions a été affaiblie.

Cependant, il n'est pas d'accord avec les propos de Xavier Duval. Dire que les membres sont des «fatras» qui ont «violé la constitution» est insultant. Certes, les circonscriptions présentent un déséquilibre en ce qui concerne le nombre d'électeurs, mais ce n'est pas la faute de la commission. «Sous Ramgoolam, le report de l'EBC n'a même pas été soumis au Parlement» a-t-il rappelé.

Paul Bérenger a aussi fait un appel à Metro Express Ltd pour compenser les commerces qui ont été affectés suite à la rupture d'un tuyau d'évacuation d'eaux usagées. Ce problème, rappelle-t-il, est survenu dans sa circonscription.