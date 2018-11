Algérie: Oran - Les services des domaines de l'Etat valident trois projets aquacoles

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence… Plus »

Elles sont un bon indicateur et un facteur d'encouragement pour les investisseurs un peu sceptiques par rapport à ce nouveau créneau d'activité à l'échelle régionale et nationale.

Depuis quelques années, les activités d'aquaculture connaissent un certain essor dans la wilaya d'Oran avec deux fermes de dorade et loup de mer, déjà en production, et deux autres spécialisées dans la production de moules.

Les trois fermes, spécialisées dans la production de la dorade et le loup de mer, seront implantées à Arzew et Kristel, précise M. Bengrina, ajoutant que les deux projets restants seront prochainement validés.

Oran — Trois projets de fermes aquacoles sur les six dont les procédures ont été lancées il y a près de deux ans, ont été validés par les services des domaines de l'Etat, qui leur ont récemment accordé l'autorisation d'ériger des cages flottantes au large de Kristel et d'Arzew, a-t-on appris du directeur local de la pêche.

