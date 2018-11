Cote d'Ivoire: Danané - Après 16 ans passés en Guinée, 246 réfugiés rentrent au bercail.

"Le HCR et ses partenaires assistent les personnes qui ont fait le choix de rentrer chez eux", a dit le premier responsable du HCR à l'ouest. Il a annoncé que les aides financières seront désormais faites par transfert et par tranche pour la bonne utilisation de cet argent.

Dieket Sanganoko Minata, de la direction d'aide et assistance aux réfugiés (DAARA) du ministère des affaires étrangères, a insisté sur le caractère volontaire du rapatriement. Avant de rassurer les rapatriés quant à l'établissement des extraits d'acte de naissance pour les enfants nés en territoire Guinéen et leur scolarisation.

Les ex réfugiés y ont reçu des conseils juridiques et une somme de 150 000f par adultes et 100 000f par enfant de la part du HCR pour répondre à leurs besoins immédiats. En plus de cette somme, les rapatriés ont reçu chacun la somme de 40 000 frs en guise de kit composé entre autres de couvertures et ustensiles de cuisines.

Dieket Sanganoko Minata, de la direction d'aide et assistance aux réfugiés (DAARA) du ministère des affaires étrangères, a insisté sur le caractère volontaire du rapatriement. Avant de rassurer les rapatriés quant à l'établissement des extraits d'acte de naissance pour les enfants nés en territoire Guinéen et leur scolarisation.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.