Afrique du Nord: 23e SILA - Des auteurs maghrébins et européens discutent de leurs inspirations

Alger — La 10e Rencontre euro- maghrébine des écrivains, réunissant des écrivains maghrébins et européens sur le thème "Souvenirs!, souvenirs! , aux sources de l'inspiration", s'est ouverte samedi à Alger.

Organisée par la délégation de l'Union européenne à Alger en marge du Salon international du livre d'Alger, qui se tient au Palais des expositions des Pins-maritimes depuis mardi, cette 10e édition a été inaugurée par le chef de la délégation de l'UE à Alger, John O'Rourke.

Dans sa version 2018 la rencontre a rassemblé des auteurs européens comme Ioan Maorar (Roumanie), Pedro Enriquez Martinez (Espagne) et Stavroula Dimitriou (Grèce) qui ont présenté leurs expériences personnelles d'écriture et la place que tient le souvenir dans leurs productions littéraires respectives.

La littérature maghrébine est, quant à elle, représentée par le Marocain Charafdine Majdouline, le Tunisien Choukri Mebkhout et les auteurs algériens Nassira Belloula, auteur des romans "Terre des femmes" et de "Visa pour la haine" entre autres, et Samir Toumi auteur de "Alger le cri et de "L'effacement".

Lors de cette rencontre le souvenir est abordé, par les participants, comme une matière première utilisée dans l'écriture, déformé pour les besoins de la fiction ou restitué en l'état dans des écrits.

Les rencontres étant organisées habituellement de manière indépendante, les organisateurs ont choisi depuis la 20e édition du Salon international du livre d'Alger de greffer cette journée à l'événement littéraire le plus important et le plus populaire en Algérie.

Inauguré officiellement le 29 octobre, le 23e Sila se poursuit jusqu'au 10 novembre et prévoit plusieurs rencontres thématiques en marge d'une exposition rassemblant un millier d'éditeurs en provenance de 47 pays.