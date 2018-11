Afrique du Nord: Bechar - l'Algérie remporte les premiers jeux Maghrébins des sports et jeux traditionnels

Bechar — L'Algérie a remporté les premiers jeux Maghrébins des sports et jeux traditionnels dans les disciplines Sig (jeux de bâtonnets en roseaux), Maabza (Lutte traditionnelle) et Tachkoumt (Hockey sur Sable) vendredi soir au complexe de jeunes à Taghit (97 km au sud de Bechar).

La Tunisie a pris la deuxième position dans la discipline "Sig", tandis que la troisième place est revenue à la Mauritanie.

En Maabza, les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à la Mauritanie et la Tunisie, alors qu'en Tachkoumt la deuxième place est revenue à l'équipe tunisienne.

"Pour cette première édition, les jeux de Matreg et grimper de palmiers-dattiers ont été uniquement marqués par des exhibition des équipes participantes au niveau des sites naturels choisis par les organisateurs pour le déroulement de ces joutes ,notamment aux dunes de "Gouray" à Bechar et des dunes de Taghit ",a précisé à l'APS , Bouterfes Mamouni , président de la fédération nationale des jeux et sports traditionnels (FNJST), principale organisatrice de cette manifestation (31octobre -3 novembre ).

"Cette manifestions maghrébine, qui a été aussi marquée par la mise en place d'un comité d'experts présidé par l'Algérie pour l'élaboration des statuts du future Union Maghrébine des Jeux et Sports traditionnels dont la date de la tenue de l'assemblée générale constituante sera annoncée prochainement, a eu le mérite de relancer la nécessité de la promotion et développement des disciplines sportives et jeux traditionnels à travers les pays du Maghreb à travers le future Union ",ont souligné les représentants des délégations de Mauritanie, Tunisie et d'Algérie ,pays qui ont pris part à cette première édition après les excuses officielles formulées par le Maroc et la Libye.

Une centaine d'athlètes et 20 arbitres ont pris part à ces premiers jeux Maghrébins, qui ont reçu le soutien du ministère de la Jeunesse et du Sports (MJS), de la wilaya de Bechar et de plusieurs partenaires publics et privés.