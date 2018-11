Madagascar: Présidentielle 2018 - Plusieurs poids lourds se distinguent largement

Pour cette importante échéance, un homme de Dieu, le pasteur André Christian Dieudonné Mailhol se démarque également. Celui-ci a désormais l'onction du Mouvement syndical des professeurs, après les refus d'Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana de soutenir les revendications syndicales dans les rues. Engagé aux côtés des enseignants et médiateur de la crise qui les oppose au gouvernement, il sait dorénavant compter sur eux

Son meilleur mandat fut celui de 1996, où ayant pris note de l'échec du socialisme, il est vite devenu le promoteur d'un humanisme écologique. Il bat de justesse Zafy et redevient président de la République. Il mène alors une réforme constitutionnelle, avantageant le chef de l'État, et le pays renoue avec une croissance économique positive durant ce dernier mandat.

Après son passage à la tête de l'Etat, entre 2009 et 2014, Rajoel veut porter très haut le flambeau de son pays par sa qualité d'homme d'État, mais aussi par son projet visant à faire de Madagascar l'un des pays les plus développés d'Afrique.

