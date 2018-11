Ile Maurice: Loto - Pas de gagnant, le jackpot passe à Rs 42 millions

Le tirage du Loto de ce samedi 3 novembre n'a fait aucun gagnant. En effet, aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante, soit: 07-15-21-32-33-35. La prochaine cagnotte passe à Rs 42 millions.

La Loterie nationale a, toutefois, fait 57383 gagnants qui se partagent la somme de Rs 8,428,959. 89 joueurs ont coché 5 bons numéros et remportent la somme de Rs 11,241 chacun.

3654 personnes, qui ont coché 4 bons numéros, reçoivent Rs 565. Les 53640 autres ayant trouvé 3 bons numéros empochent une somme de Rs 100.

Les ventes réalisées pour ce 479e tirage s'élèvent à Rs 36,513,320.Et le montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius sous la supervision de la GRA est de Rs 8,868,136.08.

9 ans depuis que Lottotech a contribué au changement de la vie de bons nombres de mauriciens et rodriguais.

Tant de rêves réalisés, de vies changées du jour au lendemain et d'émotions partagées.

Ensemble, nous avons aidé plusieurs ONG à travers nos projets de Responsabilité Sociale des Entreprises dans divers catégories tels que l'éducation, le sport, la santé et la culture en autres.

Lottotech a pris un nouveau tournant avec l'addition d'un second tirage et en devenant propriétaire de la marque Loterie Vert qui est un patrimoine de la nation mauricienne, d'où le fait que d'ici un an, nous lancerons un autre jeu portant le nom de la nouvelle marque acquise. Tout cela se résume à encore plus de contributions et d'heureux gagnants.

Durant ses neuf ans d'opérations, Lottotech a payé plus de Rs 4 milliards aux 221 gagnants du jackpot et contribué plus de Rs 4,7 milliards au Consolidated Fund et Rs 336 millions au National Solidarity Fund.

Qui dit anniversaire, dit cadeau. Le mois de novembre apporte son lot de surprises afin de remercier les joueurs de leur fidélité. Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure.