Afrique: Les experts du continent échangent à Lagos sur la promotion du commerce

Le forum organisé par le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'investissement du Nigeria, en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, la fondation Rockefeller et la Commission de l'Union africaine se tient, du 2 au 3 novembre, dans la capitale économique du pays.

La rencontre a pour objectif d'évaluer le processus de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca). Elle réunit plusieurs experts issus de différents pays africains ainsi que les représentants du secteur privé et des entrepreneurs sans oublier les institutions internationales et partenaires au développement.

En effet, selon les organisateurs, l'accord de libre-échange a été signé en mars dernier par quarante-quatre pays africains. S'il est ratifié, il permettra à cette zone de devenir l'un des blocs commerciaux du monde les plus importants.

Ainsi, l'objectif de ce forum est d'examiner les défis et les opportunités de la Zleca dans les différents États africains et de mieux comprendre comment cette zone peut stimuler le développement économique et la prospérité du continent pour tous les citoyens africains.

« Pour que la Zone de libre-échange continentale africaine ait un impact décisif sur les économies africaines, nous devons maintenant élaborer des stratégies claires pour une diversification des produits et une mise en œuvre inclusive.

La rapidité avec laquelle les pays ont signé et ratifient actuellement l'accord de la Zleca souligne la dynamique qui est derrière cette initiative phare pour l'afrique », a déclaré le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Songwe, en ajoutant que ce forum est, pour eux, une occasion de travailler ensemble afin de relever les défis et discuter des solutions importantes en vue d'accroître la sensibilisation à l'égard des pays pour que l'accord devienne un outil de transformation. Selon lui, il permettra aux Etats membres d'améliorer la vie de millions d'Africains, en particulier les plus vulnérables.

« La Zleca est essentielle pour la compétitivité économique et le développement de l'Afrique car, lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, les entreprises africaines seront exposées à d'importantes économies », a conclu l'un des responsables de la Commission de l'Union africaine.