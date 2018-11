Algérie: Azzedine Mihoubi, élu personnalité culturelle de l'année 2018 à Sharjah

Sharjah — Le Gouverneur de Sharjah, Cheikh Sultan Ben Mohamed Al-Qasimi, a distingué le ministre de la Culture, l'écrivain Azzedine Mihoubi, en sa qualité de "personnalité culturelle de l'année 2018", lors de la cérémonie d'ouverture de la 37e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah qui s'est déroulée récemment en présence de plusieurs ministres, écrivains et éditeurs.

Dans son intervention à cette occasion, M. Al-Qasimi a indiqué que cette distinction constituait "une reconnaissance du rôle important du ministre de la Culture algérien dans la promotion de la culture et de l'esprit créatif".

"J'ai pleinement conscience que la scène culturelle arabe compte des plumes plus qualifiées à porter ce titre et je me considère nullement meilleur, mais je ne puis que me réjouir de vivre cet heureux évènement", a déclaré M. Mihoubi qui a présenté, en son nom et au nom de tous les intellectuels du monde de la culture algérienne, ses vifs remerciements au gouverneur de Sharjah pour cette distinction.

"Cette distinction honore la culture algérienne qui éclos et connait un véritable essor sous la direction de son excellence le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui accorde un intérêt particulier à la culture, aux intellectuels, ainsi qu'aux artistes et talents".

Estimant que cette distinction se veut "un autre jalon qui s'ajoute au raffermissement des relations fraternelles entre l'Etat des Emirats arabes unis (EAU) et l'Algérie, basées sur la solidarité" et qui enregistrent, selon le ministre, " une amélioration notable et continue, ayant atteint des niveaux élevés en matière de coopération, d'échange et de partenariat".

Cheikh Sultan Al Qasimi s'est rendu au stand algérien composé de 26 maisons d'édition et s'est enquis de la situation du livre algérien et de la question de la traduction.

A l'occasion des activités liées à cette manifestation culturelle, M. Mihoubi a présenté une communication dans laquelle il a consacré une partie des relations historiques entre les EAU et l'Algérie.

Le ministre a consacré la 2ème partie de son intervention, pour débattre du sujet des interactions entre les langues de par le monde et les appréhensions qui saisissent les milieux culturels et académiques arabes concernant l'évolution de la langue arabe, citant des statistiques, des chiffres et des éléments d'information qui renseignent sur les menaces qui pèsent sur les identités, à l'ère de la mondialisation, ainsi que sur l'importance de la sécurité culturelle, qui est à même de garantir la cohésion et l'unité de la société.