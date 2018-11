Algérie: Taj appelle au renforcement du Front populaire pour préserver les acquis et faire face aux défis

Alger — Le président du parti Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ), Amar Ghoul a exhorté, samedi à Alger, au renforcement du Front populaire auquel a appelé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de préserver les acquis réalisés et faire face aux différents défis.

S'exprimant à l'occasion de la tenue du congrès de la wilaya d'Alger, M. Ghoul a indiqué que l'adhésion au Front populaire "requiert la mobilisation des enfants du peuple et l'unification des rangs pour renforcer et préserver les acquis notamment la sécurité et la stabilité".

Le responsable a réitéré par ailleurs "la disponibilité de sa formation politique à contribuer au confortement de ce Front, seule option en mesure d'affronter les différents dangers qui guettent l'Algérie, en l'occurence sa sécurité", soulignant "l'impératif de faire face à toute tentative de secouer nos frontières ou semer les idées étrangères parmi les jeunes".

"L'Algérie qui préserve son leadership dans le Sahel est visée, du fait de son refus d'asseoir une base militaire étrangère sur son territoire, outre son refus de toute forme de normalisation des relations avec l'entité sioniste", a-t-il fait savoir.

Afin d'affronter les différents défis auxquels fait face notre pays, le président du parti Taj a mis en exergue l'importance d'unifier les rangs à l'approche de l'échéance présidentielle de 2019 qu'il a qualifiée de "verdict et essentielle" dans l'histoire de l'Algérie, ce qui impose "de hisser le niveau du débat politique, car il s'agit-là de renforcer les acquis nationaux et de continuer à développer le pays".

M. Ghoul a saisi cette opportunité pour mettre en avant le contenu du message du chef de l'Etat prononcé à l'occasion de 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre, un message "fort et courageux" pour le président de Taj.

A ce propos, le responsable de Taj a salué les efforts des éléments de l'Armée de libération nationale (ALN) et des différents corps de sécurité veillant à la protection des frontières et à la sécurité et la stabilité du pays.

Sur un autre registre, M. Ghoul a appelé à "accélérer le processus de concrétisation de l'Amazighité pour barrer la route à tous ceux qui tentent de saisir ce dossier à des fins de commercialisation", a-t-il conclu.