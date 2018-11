Algérie: Mila - Engouement "remarquable" des agriculteurs pour le crédit "R'fig"

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence… Plus »

Il a, à ce propos expliqué que plus de 30.000 quintaux de semences, toutes espèces confondues, ont été livrés aux agriculteurs par la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Mila , en même temps qu'une quantité des 37.000 quintaux d'engrais azotés et de phosphate.

Concernant l'actuelle campagne labours-semailles, lancée mi-octobre, ce responsable a précisé que celle-ci se déroulait dans "d'excellente conditions", grâce aux précipitations enregistrées dernièrement et la forte disponibilité de semences et d'engrais.

Le succès de cette formule et l'augmentation des surfaces agricoles sont à mettre au crédit des journées de sensibilisation organisées en direction des agriculteurs pour la réduction de la jachère et en optant pour la culture des légumes secs.

Plus de 1400 dossiers ont été jusqu'ici validés par la banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR) a fait savoir ce responsable qui a révélé que le nombre de bénéficiaires de ce crédit devrait atteindre au titre de cette saison les 1500 agriculteurs.

