Algérie: Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019 - Taux d'avancement de 70 à 75%

L'avancement enregistré par ce plan a été rendu possible, en premier lieu, grâce à la volonté totale du Président Bouteflika et à la mobilisation totale des professionnels de la santé dans la lutte contre le cancer, a -t- il estimé, ajoutant que ces professionnels veillent à la mise en œuvre et au suivi du plan en dépit de "certaines entraves bureaucratiques".

Messaoud Zitouni a déclaré à la presse, en marge d'un workshop abrité par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) sur "les nouvelles biotechnologies au service de la médecine et de l'agriculture appliquée", que les axes de la stratégie de ce plan, initié par le Président de la république, Abdelaziz Bouteflika, enregistre un état d'avancement global entre 70 à 75 %.

