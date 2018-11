Algérie: Zerouati insiste sur l'importance de "diffuser la culture environnementale pour booster le développement durable"

Bordj Bou Arreridj — La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati a insisté samedi à Bordj Bou Arreridj sur "l'importance de la diffusion de la culture environnementale parmi les citoyens pour booster le développement durable".

"Sans une implication effective et efficace du citoyen, il ne peut y a voir de développement durable", a affirmé la ministre qui a présidé au centre-ville la cérémonie de départ de la caravane de sensibilisation environnementale "La ville verte", animée par des figures nationales du sport et de l'art sous le slogan "plantons la vie" et devant sillonner plusieurs wilaya jusqu'au 21 mars journée mondiale de l'arbre.

Le rassemblement de citoyen autour des artistes et sportifs participants est "révélateur de l'ampleur de la prise en conscience de l'importance de la préservation de l'environnement en même temps qu'un message de l'espoir et de la vie", a souligné la ministre.

"Au moment où l'on célèbre le 64ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, l'Algérie dont le sol a été imbibé du sang pur de chouhada, nous œuvrons aujourd'hui à l'arroser d'espoir et de vie sur la voie du développement durable", a notamment déclaré la ministre Mme Zerouati a donné à l'occasion le coup de starter d'un cross-country dans la forêt de Boumergued et a lancé une campagne de nettoyage à la cité de la route de Ghilassa dans la commune de Bordj Ghedir et une opération de plantation d'arbres ornementaux au jardin public de la même commune.

La ministre a visité des expositions à la maison de l'environnement et au musée de Bordj El Mokrani et a assisté à l'ouverture d'une conférence locale sur la culture environnementale et le développement durable.

Elle a, en outre lancé un match de football au complexe 20 août 1955 entre les vétérans du CABBA et les participants à la caravane de "la ville verte" et a assisté à une partie d'un concert animé par les artistes de la même caravane.