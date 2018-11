Tunisie: Fortes intempéries prévues - le ministère de l'agriculture appelle à la vigilance

Tunis — Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a exhorté, vendredi, les agriculteurs à ne pas laisser leur bétail hors des étables ou près des oueds, à mettre à l'abri l'ensemble de machines et équipements agricoles et à s'assurer de la protection des serres contre les vents forts.

Le ministère a également appelé les pêcheurs à ne pas s'aventurer en mer et les citoyens et les habitants des zones avoisinant les oueds à faire preuve de vigilance.

Ces recommandations interviennent en raison des fortes intempéries prévues, durant la nuit de vendredi à samedi et durant toute la journée du samedi, sur les régions de Sfax, Mahdia, Monastir et Sousse et qui intéresseront par la suite le Cap Bon, Zaghouan et le Grand Tunis, puis Bizerte, Béja et localement Jendouba.