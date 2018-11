Algérie: Hattab insiste sur l'exploitation optimale des centres de formation et de sélection des jeunes

Sidi Bel-Abbes — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a insisté, samedi à Sidi Bel-Abbès, sur l'exploitation optimale des centres de formation et de sélection des jeunes talents en les dotant de moyens d'accueil et de repos pour mieux abriter différents stages des sélections nationales.

Lors de sa visite d'inspection des structures relevant de son secteur, le ministre a rappelé que le programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, repose sur la création de centres de formation au niveau national outre des centres de prospection des talents, soulignant que la plupart des projets ont été réalisés, hormis deux.

Il a ajouté à ce propos qu'"il est temps de rationaliser l'argent public et d'exploiter ces centres en collaboration avec les responsables de différentes fédérations de sports collectifs et individuels."

Mohamed Hattab a déclaré qu'il existe des centres nationaux disposant de toutes les conditions adéquates pour l'accueil des équipes nationales.

Ces structures nécessitent une exploitation rationnelle et l'amélioration de leur équipement pour leur permettre d'abriter des stages nationaux de différentes disciplines et d'épargner des dépenses en devises (stages à l'étranger). Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur l'investissement dans l'élément jeune en répondant à ses ambitions par la création d'espaces modernes adaptés aux programmes et le choix de projets de sports écologiques et juvéniles attractifs.

M. Hattab a également insisté sur l'accompagnement des jeunes par des formateurs spécialisés et dans des espaces répondant aux normes internationales pour améliorer leurs performances, saluant les résultats réalisés dans certains sports au niveau mondial.

"Une enveloppe budgétaire a été débloquée pour assurer une formation optimale des talents dans le cadre de leur préparation pour les Jeux méditerranéens 2021 à Oran", a-t-il fait savoir.

S'agissant de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Hattab a indiqué que la wilaya a bénéficié d'un important programme doté de plus de 8,5 milliards DA pour l'inscription de 334 projets dont certains ont été livrés et d'autres sont en cours de réalisation, déclarant que cette wilaya a des ambitions prometteuses et un indice positif dans le secteur de la jeunesse et des sports.

Le ministre a inspecté, lors de sa visite, le chantier de réalisation d'une salle omnisports dans la commune d'Ain El Berd dont le taux d'avancement des travaux a atteint 90 %, en attendant les travaux d'aménagement externe.

Dans la commune de Sidi Hamadouche, où il s'est enquis de l'avancement des travaux de réalisation d'une maison de jeunes devant être réceptionnée dans un mois, Mohamed Hattab a insisté sur l'exploitation des énergies propres et renouvelables.

En outre, il a inauguré, dans la commune de Sidi Lahcen, une piscine de proximité d'un investissement de 100 millions DA.

A Sidi Bel Abbès, le ministre a inspecté le projet du centre de préparation des équipes nationales où il a annoncé une visite prochaine du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi.

M. Hattab a achevé sa visite en inspectant le projet de réalisation d'une piscine semi-olympique à hai Bouazza Gharbi et une salle de gymnastique dans le même quartier.

Il a insisté, in situ, à œuvrer ensemble dans le cadre de la politique participative afin d'accompagner les jeunes et à élaborer une feuille de route avec les établissements scolaires et les universités dans le but de valoriser le sport et garantir une formation optimale des jeunes talents dans différentes disciplines.