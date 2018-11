Algérie: Musée de la mémoire à Alger - Lancement de la 2ème édition du programme "Ta leçon d'histoire"

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence… Plus »

Cet espace de près de 3000 m2, comprend des ailes consacrées aux différents pans de l'histoire nationale, depuis le début de l'occupation française, et offrant au visiteur l'opportunité d'une plongée dans les évènements grâce à des supports matériels et audio visuels.

Ouvert en octobre 2014, le musée de la Mémoire a accueilli, en trois ans, plus de 80 000 visiteurs, des écoliers et étudiants, pour la plupart, venus découvrir l'histoire d'Algérie entre 1830 et 1962.

Des visites sont prévues, chaque mardi, en coordination avec des établissements éducatifs de plusieurs wilayas, au profit des élèves du moyen et du secondaire en vue de leur permettre de visualiser et de mémoriser ce qu'ils ont reçues en classe, comme leçons théoriques en matière d'histoire, a-t-telle ajouté.

A l'occasion des festivités commémoratives du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, le Musée de la mémoire organise plusieurs activités et concours en direction des élèves et des étudiants, notamment le programme "Ta leçon d'histoire", dans sa 2ème édition, après le succès enregistré l'année écoulée, a indiqué samedi à l'APS Mme Thabet.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.