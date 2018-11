Tunisie: Attentat-suicide à Tunis - Les JCC auront lieu et célébreront les valeurs de tolérance, d'ouverture et de vie (communiqué)

Les Egyptiens d'Al-Ahly, club le plus titré en Afrique avec déjà huit trophées en C1, a pris… Plus »

"A l'image de la Tunisie, les JCC, lieu de liberté et de résistance ne plieront pas devant les porteurs de projets obscurantistes et fidèles à leurs convictions et continueront à clamer haut et fort que seule la culture est un rempart infranchissable contre l'ignorance et les ennemis de la vie" ajoute le communiqué.

Dans un communiqué publié lundi soir, le comité d'organisation du festival informe du maintien de ce rendez-vous cinématographique annuel. "Le festival aura lieu et célébrera les valeurs de tolérance, d'ouverture et de la vie face au nihilisme" précise la même source.

Tunis — A la suite à l'attaque terroriste perpétrée lundi 29 octobre 2018 à l'avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis, Néjib Ayed, directeur général des Journées Cinématographiques de Carthage 2018 (JCC) et le comité d'organisation de cette manifestation ont "fermement condamné l'acte terroriste et lâche qui a visé Tunis, à quelques jours de l'ouverture des JCC".

Copyright © 2018 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.