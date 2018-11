Cote d'Ivoire: FPI - De la clinique Farah au domicile de Sangaré et Gbagbo, au cœur du deuil des militants

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019, se joue déjà dans… Plus »

«Je vous en prie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis déchiré par la douleur. Les mots me manquent », a lancé le ministre Sébastien Dano Djédjé (3e vice-président de la branche Sangaré du Fpi ). Au domicile du défunt, l'ambiance était un peu plus électrique.

Aussi bien à la Polyclinique Farah à Marcory (où est décédé Aboudramane Sangaré) qu'à son domicile à la Riviera 3 (carrefour Commissariat), ou à la résidence de Laurent Gbagbo, a la Riviera Golf, les proches et militants rencontrés étaient torturés par la douleur de ne plus jamais avoir à leur côté, celui qu'ils appelaient affectueusement «le frère jumeau de Gbagbo ».

