Ile Maurice: Muslim personal law - L'opposition unie sur la pension des veuves mariées religieusement

Son état s'est aggravé et il a touché une pension d'invalidité. C'était moi qui allais prendre son argent. Tout ça pour vous dire que de son vivant, j'étais reconnue comme l'épouse. Mais, à la mort de mon mari, je ne le suis plus. Kuma ou explik sa ?» se demande celle qui travaille à temps partiel pour pouvoir faire bouillir la marmite.

En vain», raconte la quadragénaire. Du temps où son époux était en vie et qu'il était souffrant, l'aide sociale dont il bénéficiait avait été coupée lorsque la Sécurité sociale a appris qu'elle travaillait. «J'ai cessé de travailler et mon époux a recommencé à toucher son allocation.

«On me dit à chaque fois que mon dossier est chez le commissaire. J'ai produit tous les documents - mon certificat de mariage religieux, l'acte de naissance de mes trois enfants âgés aujourd'hui de 18, 22 et 24 ans. J'ai aussi juré un affidavit.

Il a alors été décidé que celles qui étaient concernées devaient venir s'inscrire auprès du ministère de tutelle avant le 31 décembre 2014. Deux conditions y étaient attachées. Les femmes en question ne devaient pas avoir atteint l'âge de 60 ans, et elles ne devaient s'être remariées entre 1991 et 2014...

«Il faut ajouter une nouvelle clause à la loi où l'on mentionne si une femme arrive à prouver qu'elle était mariée, que son mari est décédé et qu'ils ont vécu ensemble alors qu'il était en vie», affirme celui qui a assisté à plusieurs mariages pendant la période novembre 1987 à décembre 1990, où l'époux est par la suite décédé et la veuve est sans pension.

La solution à cette situation ? Selon Me Feroza Maudarbocus-Moolna, il faut amender l'article 74 intitulé «Past religious marriages» de la Civil Status Act de 1981 afin que les mariages religieux célébrés entre 1987 et 1990 puissent être reconnus par l'État et permettant ainsi aux veuves de percevoir une pension.

Combien de veuves sont-elles concernées ? Difficile à dire car il n'y a jamais eu de recensement en ce sens. Le Muslim Family Council, lui, n'est pas habilité à le faire de par la nature de ses fonctions. Et il n'en a pas les moyens, fait ressortir son Chairman, Me Feroza Maudarbocus-Moolna.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.