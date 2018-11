Tunisie/Egypte: Mouine Chaâbani - «Le règne de l'injustice» !

Dans cette équipe d'Al Ahly, on sentait bien l'ombre d'Abdallah Saïd, un joueur très fort mais parti… Plus »

Vraisemblablement, les officiels de la CAF auraient dû tout d'abord expliquer cette technologie à l'arbitre avant d'en parler aux « Sang et Or » !

Lors du second qu'il a accordé aux Ahlaouis, Dhaouadi a commis une faute en dehors de la surface de réparation et Azaro a frappé l'axial espérantiste. Il fallait siffler un coup franc et expulser l'attaquant marocain pour agression».

L'ancien arbitre syrien, Jamal Al Sharif, a déclaré que le referee de la finale aller de la Ligue des champions, entre Al Ahly et l'EST, a faussé le résultat : «Il n'y avait pas de faute sur l'action qui a amené le premier penalty d'Al Ahly.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.