Tunisie: Siliana - Des trésors archéologiques négligés sur le site de Makhtar

Jamel Hajji, responsable scientifique et administratif relevant de l'INP confirme la persistance d'une situation d'abandon du site et les constructions anarchiques qui constituent une menace pour la pérennité des composantes du site.

Outre les deux conservateurs du site, le personnel est composé de 7 agents permanents, 6 gardiens et un maçon. Les ressources humaines ne répondent pas aux besoins du site et le conservateur espère renforcer après l'accord de l'instance en charge du patrimoine.

Traversant la pente, sont visibles l'amphithéâtre et l'arc de triomphe marquant l'entrée de la ville antique, ainsi que des monuments comme le forum, une grande maison dont le sol recouvert de mosaïque, les thermes publics, la schola des Juvenes et les petits thermes.

La visite guidée du site s'effectue en compagnie du conservateur du site archéologique de Makhtar, Faiçal Dhifallah. Il rappelle la situation d'une ville "intégrée en 2014 dans le circuit comme municipalité touristique et un site mal exploité et peu entretenu qui abrite le legs de plusieurs civilisations".

A l'entrée du site se dressent le musée et son jardin quasi désertés, à l'exception d'une collection d'éléments trouvés lors des fouilles sur le site et ses environs. Les pièces exposées datent de différentes époques (punique, paléochrétienne, byzantine..).

Premier constat pour le visiteur est cette invasion démographique et les constructions anarchiques qui ont visiblement défiguré la beauté des ruines de civilisations anciennes et des trésors archéologiques qui font la réputation de cette ville à Siliana, un gouvernorat qui abrite jusqu'à 1800 sites archéologiques recensés.

Tunis/Tunisie — Sur le circuit touristique et culturel de Siliana, au nord ouest tunisien, le site de Makhtar est la dernière étape d'un circuit qui part de Mesti au Krib et passe par Zama à Siliana ville.

