Soudan: 24,7 millions dollars de bourse de commercialisation du bétail

Le directeur général du programme de commercialisation du bétail, Dr Nader Yousef Hamdan a révélé l'élaboration d'un fond soudanais financé par un partenariat entre le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le gouvernement soudanais.

Le Fonds a fourni 24,7 millions dollars en subventions au programme, qui a été mis en œuvre dans 16 localités dans 5 États, Nord et l'Ouest-Kordofan, le Nil Blanc, Sennar et le Nil Bleu.

SUNA a déclaré le programme a trois composantes y compris le développement des affaires de l'élevage, la gestion des ressources naturelles et le développement des compétences communautaires pour répondre aux conséquences de l'évolution du climat et le développement communautaire et financement rural.

Dr Nader a ajouté que la première partie du programme vise à développer les capacités productives et de commercialisation des petits éleveurs et les relier aux chaînes de valeur d'exportation vivantes et abattues, ainsi qu'à la chaîne de la production et la fabrication du cuir et la commercialisation du bétail dans les communautés.

Dr. Nader a confirmé que l'une des priorités du programme au cours de l'année 2018 est de finaliser la formation de l'unité de partenariat et de commencer à travailler dans les études de la chaînes de valeur dans les animaux vivants de la viande rouge et d'engraissement du bétail aux institutions de microfinance, de préparer et mettre en œuvre 100 plans d'action communautaires dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de la foresterie, des voies pastorales et de la reconstruction de 500 km de voies animales dans les États visés.