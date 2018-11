Tunisie: CSS\SG - Plus difficile que prévu

«Après 2011, c'est un des acquis les plus concrets qu'on ait eus, c'est de pouvoir parler de tous les… Plus »

Ces derniers ont dû déployer beaucoup d'énergie pour ouvrir le score. Mais en vain, il y a eu quelques initiatives de la part de Mathlouthi (1'), de Hnid (3'), Kouakou (38') et Marzouki (40' et 46') qui ont manqué de clairvoyance et aussi de précision. Il faut aussi souligner que les Gabésiens ont été très attentifs et ont fermé toutes les issuess, ce qui a provoqué une cassure entre le milieu de terrain et l'attaque.

Ceux qui n'ont pas fait le déplacement hier au Stade Taïeb M'hiri ne l'ont sans doute pas regretté. Sfaxiens et Gabésiens ont livré un petit football, les deux protagonistes se sont contentés de se renvoyer la balle, par de longues passes en profondeur de la part des visiteurs et par des incursions de la part des locaux.

