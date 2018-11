Tunisie: Sur sa lancée

Il n'y a aucune raison de chambarder une équipe qui gagne. Les Nordistes, qui ont livré une bonne prestation face aux Clubistes, seront très probablement reconduits aujourd'hui face aux Aghlabides, avec le luxe d'avoir un banc bien garni. C'est ainsi que l'on retrouvera Habib Yeken et Sahraoui respectivement aux postes de latéral droit et gauche, tandis que l'axe central sera formé de Bousnina et Mejri.

Devant, B. Saïdani et Cissé évolueront comme milieux défensifs derrière Darragi, en position plus avancée, pour mieux soutenir Ben Choug, Ounelli et Wattara en attaque. Quant à Youssofa, Habassi, Maâouani, Saïdi et les autres, ils pourraient, pour certains d'entre eux, être incorporés en cours de jeu si les conditions le permettaient...