Tunisie/Egypte: Une victoire polémique !

Le football africain a perdu de sa crédibilité après cette finale aller de la Ligue des champions entre Al-Ahly et l'Espérance Sportive de Tunis en raison de l'arbitre algérien dépassé par les événements. Il a sifflé deux penaltys inexistants au cours de ce match en faveur des Egyptiens.

L'Espérance a concédé un mauvais résultat en se faisant battre par l'arbitre algérien ! Ce dernier a été plus fort que la VAR. Al Ahly peut remercier ce trio arbitral, auteur d'une honteuse prestation.

Devant cette situation, Tarek Dhiab a déclaré que «c'est un scandale de la part de l'Algérien qui a tué les "Sang et Or" en accordant deux penaltys imaginaires. Il a été plus fort que la VAR».

De son côté, l'arbitre libyen, Jamel Sherif, a affirmé que l'arbitre algérien a faussé le résultat et l'attaquant Azzaro aurait dû être expulsé pour son geste envers Dhaouadi.

Après le 3-1, ce résultat reste tout de même surmontable en dépit de l'absence de Kom et Dhaouadi qui vont être absents lors de la finale retour. Mais la détermination et la volonté de vaincre seront les atouts pour renverser la vapeur et remporter le trophée continental.

Revenons au match pour dire que les deux équipes étaient concentrées au milieu du terrain. Le trio Kom-Coulibaly-Chaâlali a été impérial dans la récupération et a bloqué toutes les manœuvres offensives d'Al Ahly, bien conduites par ses deux pièces maîtresses, Walid Soliman et H.Achour. Les Egyptiens étaient bloqués.

Ils n'hésitaient pas non plus à aller chercher la relance espérantiste. En effet, sur les relances du gardien Al Chennawi, les Ahlaouis quadrillèrent la moitié de terrain adverse afin de forcer les visiteurs à jouer bas.

Mais l'EST a eu l'opportunité de menacer l'arrière-garde égyptienne grâce à Khenissi à la 21', mais le tir de l'attaquant espérantiste a été trop écrasé.

Sentant le danger, les locaux se sont jetés dans la zone adverse et, à la 34', ce fut le tournant du match, lorsque Azzaro s'est jeté sur Ben Chrifia pour avoir un penalty inexistant. Il fut marqué par Walid Slimane qui ne s'attendait pas à un tel scénario.

Le souci de l'EST, c'est qu'elle n'a pas eu de joueurs capables d'exploiter les actions offensives. En effet, la méforme de Khénissi et de Badri a été fatale à l'équipe espérantiste. Certes, les locaux ont eu la possibilité de doubler la mise, mais Moez Ben Chrifia, grâce à une parade, a sauvé sa cage.

Chaâlali a raté l'égalisation

Profitant d'une déconcentration de la part de la défense locale, Chaâlali a vu son puissant tir s'écraser sur la transversale (45'+1).

Après cette chaude alerte, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps.

Après la pause, le jeu des Espérantistes a été plus fluide avec Blaïli, Chaâlali et Badri. Ce trio a joué vers l'intérieur. Les trois joueurs espérantistes ont fixé les joueurs d'Al Ahly. Ce qui a créé des espaces dans le dos de ces derniers.

Mais sans solution dans ces zones-clés, ils étaient forcés de poursuivre leurs actions en solitaire jusqu'à arriver face à la défense.

On en revient à un problème qui traîne depuis longtemps : l'absence de jeu intérieur. Les milieux ne sont pas assez projetés (Kom-Coulibaly) ou ont eu trop de déchets lorsqu'ils se lançaient (Chaâlali).

Un attaquant de plus en jeu aurait pu compenser en partie cela. Mais Khénissi, toujours amorphe et déconnecté, n'a pu aider son équipe, la rentrée de Mejri a redonné un second souffle à ce compartiment offensif.

Profitant des défaillances et de la maladresse de Rabiî, Al Ahly a aggravé le score après une hésitation défensive. A 2-0, il fallait marquer ce fameux but à l'extérieur. Les visiteurs ont réussi à réduire le score sur penalty par Blaïli.

Mais encore une fois, l'arbitre algérien a fait des siennes en donnant un avertissement suspensif à Kom et a sifflé un second penalty pour Al Ahly. A 3-1, cette finale polémique s'est achevée, en attendant le retour prévu vendredi prochain à Radès.