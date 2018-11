Afrique: CAN 201 - Naby Keita, Le feu follet guinéen que redoutent les Ivoiriens

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019, se joue déjà dans… Plus »

A défaut d'une victoire, un nul suffira à notre bonheur », confie Naby Kéita, qui piaffe d'impatience de retrouver la phase finale de la CAN après l'échec de 2015, en Guinée-Equatoriale. Où l'artiste et son pays (entraînés alors par le Français Michel Dussuyer) ont été éliminés au premier tour.

Les Guinéens ont ouvert le score par Amadou Diawara (le sociétaire de Naples qui connaissait son baptême du feu) à la suite d'un travail préparatoire de l'ancien double champion et vainqueur de la Coupe nationale d'Autriche avec Red Bull Salzbourg (2015 et 2016). L'adversaire ayant remis les pendules à l'heure en seconde période.

Lors de la quatrième journée, le 16 octobre dernier, à Kigali, seules les Guêpes du Rwanda ont essayé de « titiller » Naby et ses partenaires. En vain ! Malgré leur volonté et le soutien inconditionnel de leur public, les Rwandais ont dû se contenter d'un nul (1-1).

Le patron local du football a encore en mémoire ce match du groupe D très disputé à l'estadio de Malabo, entre Ivoiriens et Guinéens, le 20 janvier lors de la Can 2015.

Ce jour-là, chacune des deux idoles avait inscrit un but. Depuis cette performance, le Syli national étonne par sa santé et aucun adversaire n'arrive à l'anéantir.

Le Syli national de Guinée respire la grande forme et dirige avec une certaine dextérité la poule H des éliminatoires de la Can 2019, avec dix points (+4). En quatre rencontres, l'attaque guinéenne a inscrit sept buts et sa défense en a encaissé trois.

