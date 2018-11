Tunisie: Renouer avec le succès

«Après 2011, c'est un des acquis les plus concrets qu'on ait eus, c'est de pouvoir parler de tous les… Plus »

Le milieu de terrain sera encore une fois remanié avec la rentrée de Djelassi aux côtés de Junior, Hammami et Homri. Ce quatuor devra être assez clairvoyant et prêt pour animer le compartiment offensif en veilleuse, à l'image de ses deux attaquants, en l'occurrence Sfaxi et Besson.

Le coach stadiste a incité ses joueurs à se reprendre et à oublier les deux échecs respectivement face à la JSK et l'USBen Guerdane.

Il a orienté son travail sur le placement en attaque (1 but marqué en deux matches) et en défense (5 buts encaissés en deux rencontres).

