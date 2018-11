Afrique: CAN 2019 - La Côte d'Ivoire déjà dans son match contre la Guinée

Le Syli national de Guinée respire la grande forme et dirige avec une certaine dextérité la poule H… Plus »

La mission s'annonce difficile mais pas impossible. Autant les joueurs sont attendus, autant les supporters ivoiriens se mobilisent en vue d'envahir, le 16 novembre, Conakry pour pousser les double champions d'Afrique (1992 et 2015) à la victoire et à avancer vers un troisième sacre.

Le Syli National, avec son duo infernal Kamano-Naby Kéita, reste dangereux. Dans son fief, il voudra confirmer que sa victoire (3-2), acquise à Bouaké, lors de la première journée de ces éliminatoires, n'a pas été usurpée. Rivalité sous-régionale oblige, Serge Aurier et ses équipiers promettent de laver l'affront subi, il y a plus d'un an, à domicile.

Nous sommes, certes, un groupe en pleine reconstruction, mais nous savons que les matches entre nous et nos voisins ont quelque chose de particulier. Je vois un match très ouvert », confie le capitaine et latéral droit, Serge Aurier.

Pendant ce temps, les Guêpes du Rwanda (un point) et les Fauves de la République centrafricaine (quatre points) se disputeront la troisième et quatrième places.

En effet, dans la poule H, la Côte d'Ivoire, deuxième avec sept points, huit buts inscrits, quatre encaissés, soit un goal différentiel de plus quatre, derrière la Guinée (leader avec dix points, sept buts marqués, trois buts encaissés, goal différentiel de plus quatre), est en pôle-position pour s'offrir l'une des deux places qualificatives.

