Tunisie: G20 - CwA - "La Tunisie sera parmi les pays qui bénéficieront le plus de l'initiative allemande" (Jehinaoui)

"Le président a eu, aussi, l'occasion, lors de cette conférence, de rencontrer la présidente du Fonds Monétaire International, Christine Lagarde, pour lui exposer la conjoncture actuelle et les difficultés auxquelles fait face la Tunisie", a encore indiqué Jehinaoui, faisant savoir que Mme Lagarde a fait part de sa volonté de continuer à soutenir la Tunisie afin qu'elle parvienne à achever ses réformes et surmonter cette crise temporaire.

"La Tunisie sera parmi les pays qui bénéficieront le plus de cette initiative, au vu de la volonté allemande d'appuyer le processus démocratique et les réformes économiques engagées par notre pays", s'est réjoui mercredi le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jehinaoui.

