Tunisie/Egypte: Al Ahly pas si effrayant

Dans cette équipe d'Al Ahly, on sentait bien l'ombre d'Abdallah Saïd, un joueur très fort mais parti après l'affaire de son transfert avorté à Ezzamalek. C'est un pur créateur qui manque terriblement à Al Ahly dans ce deuxième tour de la Ligue des champions.

Carteron devait donc mettre plus d'impact dans le jeu et valoriser le rôle de Walid Selimène, devenu leader de l'équipe. Après le départ de Saïd, c'est bien lui qui rappelle la grande équipe d'Aboutrika et Jomâa, qui fait le printemps des Egyptiens.

Auteur de deux buts, passeur décisif, buteur au match retour face à Sétif, Walid Selimène est le véritable leader d'Al Ahly. Libre de tout poste fixe, il a le rôle de manœuvrer plein axe ou à droite pour servir Azaro, ou pour foncer et chercher à marquer. Quand il s'est mis à jouer sur sa valeur, en 2e mi-temps, Al Ahly a dominé l'EST.

C'est un joueur dont il faut se méfier au match retour, car il est très fort quand il a de l'espace et quand l'adversaire l'oublie même pour un laps de temps. Cela dit, et avec le nombre de blessures et l'épuisement de l'équipe, on persiste à dire que le club d'Al Ahly n'est plus aussi solide et effrayant qu'auparavant ! Il faut juste y croire et mettre la pression sur sa défense moyenne à Radès.