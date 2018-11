Tunisie: Attention à la marche !

«Après 2011, c'est un des acquis les plus concrets qu'on ait eus, c'est de pouvoir parler de tous les… Plus »

Il fera probablement confiance aux joueurs les plus aptes à supporter la pression des résultats. Les mêmes éléments seront reconduits. La participation des jeunes Romdhani, Addami et Bouguerra dépendra des péripéties de la rencontre.

Sa reprise redonnera plus d'équilibre à l'arrière-garde aghlabide, vu ses qualités techniques et athlétiques. L'attaquant Yassine Salhi sera une solution offensive pour épauler les jeunes talents.

Depuis quelque temps, je ne reconnais plus mes joueurs qui ont perdu la flamme. Ce qui me préoccupe, c'est l'indiscipline de certains joueurs et le manque d'application des consignes.

Pour sa part, le coach Ameur Derbal n'a pas caché son mécontentement du rendement du groupe. Il explique : «Je ne trouve pas les mots pour expliquer les raisons de notre dernier revers. La démotivation des uns et la démobilisation des autres ne sauraient justifier notre indigence offensive et notre faillite tactique.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.