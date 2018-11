Tunisie: Entre la vie et la mort...

«Après 2011, c'est un des acquis les plus concrets qu'on ait eus, c'est de pouvoir parler de tous les… Plus »

La jeune fille en mal-être reflète le vécu éprouvant de toute une génération tourmentée et sans repères, coincée entre un état de vie et un état de mort !

Porteurs d'insoumission, ses mots révoltés laissent aussi percer un cri sublime et déchirant sur la dépendance amoureuse et le désir destructeur.

A travers le personnage de la jeune femme psychotique, on parle de la mort depuis la folie, mais avec une lucidité par moments, une langue raisonnée qui fait douter des frontières posées entre le délire et la raison.

