Tunisie: Des bourses pour poursuivre les études aux Etats-Unis

Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique invite les jeunes leaders à travers la Tunisie de présenter leurs candidatures dès maintenant pour bénéficier du programme de bourses d'études Thomas-Jefferson, qui comprend la bourse d'études universitaires (Tunisia Ugrad) et la bourse d'études de la formation professionnelle (Tccsp).

Le programme de bourses d'études Thomas-Jefferson renforce les capacités des jeunes leaders de diverses populations de toute la Tunisie afin de les aider à contribuer au développement de leur pays.

Ces programmes présentent une opportunité majeure pour l'accroissement de la coopération et de la compréhension entre les peuples tunisien et américain.

Depuis la première année du programme de bourses Thomas-Jefferson en 2013, plus de 500 étudiants de premier cycle originaires des 24 gouvernorats tunisiens ont eu la possibilité d'étudier dans 105 instituts et universités dans 40 Etats américains et le District de Colombia.

Grâce à cette immersion, ces étudiants ont pu améliorer leurs compétences académiques et leur anglais, renforcer leurs capacités de leadership et développer leurs expertises professionnelles.

Grande variété de disciplines

Les anciens étudiants qui retournent dans leur pays sont prêts à contribuer à l'essor de leurs communautés et de leurs domaines professionnels.

Dans un récentsondage, plus que 80% des anciens élèves de la bourse Thomas-Jefferson qui ont terminé leurs études ont rapporté qu'ils travaillent actuellement, ce qui est un avantage de taille.

La bourse d'études universitaire offre la possibilité aux étudiants qui sont inscrits dans les universités tunisiennes à participer à une année d'études sans diplôme dans des universités et instituts américains accrédités.

Les étudiants suivent des cours dans leur domaine d'étude, et une grande variété de disciplines universitaires est éligible à ce programme.

En plus des cours, les participants acquièrent une expérience pratique à travers des projets de services communautaires et des stages professionnels.

La bourse d'études de la formation professionnelle offre la possibilité à des étudiants tunisiens de l'Iset, de l'Issat et de l'Ihet d'obtenir des certifications professionnelles dans des domaines techniques précis auprès d'universités américaines.

Pour l'année universitaire 2019-2020, les domaines d'études suivants sont admissibles : ingénierie appliquée, gestion et administration des affaires commerciales, technologie de l'information, et études en gestion du tourisme et de l'hôtellerie.

Les participants prennent part à des programmes d'apprentissage par le service et des stages pour gagner une expérience pratique et professionnelle.

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour l'année académique 2019-2020. Les formulaires de candidature et plus d'informations sont disponibles à partir de site web Irex https://www.irex.org/project/tunisia-ugrad ou https://www.irex.org/project/tccsp.

Les participants seront sélectionnés par le biais d'un concours ouvert basé sur le mérite. Le programme de bourses d'études Thomas-Jefferson ne discrimine pas les candidats sur la base de la race, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, l'origine nationale, le handicap ou toute autre caractéristique protégée par la loi américaine.

Ces programmes sont sponsorisés par le Département d'Etat american, et mis en œuvre par Irex. Le dernier délai d'acceptation des candidatures est le 26 novembre 2018.