Tunisie: Sept ans après la révolution, le cinéma tunisien en pleine forme

Parallèlement à ce renouveau de la production, la distribution a également fait sa révolution. La Tunisie, qui n'avait plus que quelques salles en 2012, en compte une quinzaine aujourd'hui, et autant de lieux de diffusion associatifs.

Lui-même tourne actuellement son premier long métrage dans des studios tunisois et dans le sud du pays sur les trafics d'organes entre la Libye et la Tunisie dans le chaos de l'après-révolution, avec l'acteur français Sami Bouajila.

Les auteurs «ne sont plus obligés de contourner par des non-dits et des métaphores» les lignes rouges longtemps établies par le régime, estime le réalisateur trentenaire Mehdi Barsaoui.

Et «Regarde-moi» de Néjib Belkadhi, qui, dans la retenue et la sensibilité évoque la relation houleuse entre un père et son fils autiste.

En 2017, «La belle et la meute» de Kaouther Ben Hania, sur le combat d'une femme tunisienne violée qui porte plainte, est sélectionné au festival de Cannes dans la catégorie «Un certain regard» avant de sortir dans une vingtaine de pays.

«Après 2011, c'est un des acquis les plus concrets qu'on ait eus, c'est de pouvoir parler de tous les sujets, surtout les sujets de société, notre vie quotidienne, sa complexité et sa richesse», estime le producteur Habib Attia. «Au cinéma, ça paie d'avoir cette sincérité», poursuit-il.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.