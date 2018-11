Cote d'Ivoire: FPI, décès sangaré - Simone et lida parlent après la réunion de crise chez gbagbo

« En attendant le communiqué officiel du parti, je voudrais d'ores et déjà déclarer… Plus »

L'ex-ministre de la défense Lida Kouassi Moïse, était à la réunion de crise. Il a qualifié la disparition de Sangaré de grosse perte pour la Côte d'Ivoire. «C'est une grosse perte pour le Fpi, pour la gauche démocratique ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire entière. Ce n'est pas un hasard si les militants du Fpi l'appelaient affectueusement "Le gardien du temple". Il en était vraiment un. Non seulement, il est membre-fondateur du Fpi, mais il en connaissait la mémoire. C'est un homme dossier. Il en connaissait les lignes politiques et idéologiques du Fpi. Il portait en lui la vision de son frère jumeau le Président Laurent Gbagbo. Sa disparition brutale nous plonge tous dans l'émoi, mais pas dans le désespoir. Nous devons nous montrer à la hauteur pour relever le défi», a-t-il confié.

