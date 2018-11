Cote d'Ivoire: La RTI distingue ses meilleurs annonceurs

La direction marketing et communication de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) a décidé d'honorer ses meilleurs annonceurs de l'année 2017, le vendredi 2 novembre, à Abidjan-Cocody, à travers un dîner gala dénommé les Awards de «Rti business night». Qui est à la première édition.

Pour le directeur général de la première publique ivoirienne, Ahmadou Bakayoko, il était important de renouveler et d'améliorer ses relations avec les annonceurs et partenaires qui lui font confiance, les rendre plus dynamique et optimiser les parts d'investissements à son profit.

« Nous voulons opérer un changement de cap et aussi montrer notre reconnaissance envers nos clients », a-t-il soutenu.

De ce fait, les meilleurs annonceurs qui inondent les différents canaux de la Rti avec leurs produits, ont été récompensés, entre autres l'agence Voodoo communication qui a reçu l'Award de la meilleure agence de communication, l'agence Mandingo, la société Solibra distinguée meilleur annonceur de Rti Bouaké.

Au cours de cette soirée de distinction, les audiences des différentes chaînes de cette station audiovisuelle ont été présentées. Selon leur statistique, Rti1 et Rti2 enregistrent respectivement 95% et 94% d'audiences cumulées.

Si le premier cité compte 48% d'audience quotidienne et se positionne en première position, avec un total de 95% de téléspectateurs, la seconde chaine vient en deuxième position avec 83% d'audience hebdomadaire et 94% de téléspectateurs.

En ce qui concerne la radio, selon le groupe, Fréquence 2 s'établit comme le leader avec 64% du nombre d'auditeurs et 82% de notoriété. Mais, la particularité de radio Côte d'Ivoire, selon la Rti, elle occupe la première place en termes d'audience chez les personnes de 55 ans.

Dans cette dynamique de concurrence face aux autres chaînes de médias et d'exigence des consommateurs, Ahmadou Bakayoko a souhaité que la relation avec les clients soit plus vivante et aille plus loin.

Sans toutefois manquer de féliciter les primés, pour qui, la maison bleue ne serait pas ce qu'elle est présentement, dit-il.