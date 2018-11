Mali: La survie des manuscrits de Tombouctou

Plongés dans le doute en début de championnat, le FC Nantes et Abdoulaye Touré ont retrouvé… Plus »

"La crise du nord nous a servi de leçon. Quand les djihadistes sont arrivés là-bas, ils ont même commencé à détruire les manuscrits et à les voler. Donc, une fois que c'est numérisé, même si c'est volé ou détruit, les manuscrits ne pourront plus disparaitre", a déclaré, Souleyman Diarra, responsable de la numérisation des manuscrits à l'ONG SAVAMA DCI, Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique.

Mais entre juin et juillet 2012, des islamistes d'Ansar Dine et d'Aqmi, ont détruit de nombreux manuscrits ainsi que des mausolées classés au patrimoine mondial de l'Unesco peu après leur arrivée à Tombouctou.

Depuis cinq ans, l'organisation SAVAMA DCI a commencé le travail de numérisation. Ce sont, pour la plupart, des textes en langue arabe datant du 13ème siècle et relatant des échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen Orient.

