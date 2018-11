Afrique: Elim.CAN 2019 - Les frères Ayew avec le Ghana ?

Un peu plus d'un an que les frères Ayew n'ont plus joué en sélection ghanéenne. Plus convoqués par Kwesi Appiah, André et Jordan devront retrouver les Black Stars à l'occasion de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. C'est ce que croit savoir la presse ghanéenne.

Selon les journaux locaux, le sélectionneur ghanéen s'est entretenu avec les deux frères au téléphone. Et apparemment, les discussions entre les deux parties auraient abouties et permettra aux fils d'Abedi Pelé de reporter le maillot des Black Stars.