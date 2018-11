Ile Maurice: États-Unis - Un Mauricien décroche un mastère en cannabis

Il ne s'agit pas d'une fumisterie. Notre compatriote Giovanni Merle a décroché un mastère de la Cannabis Training Universiy, des États-Unis. Il est désormais un Master Certified Cannabis Expert, rien que ça... Et le jeune homme de 30 ans, originaire de Plaisance, Rose-Hill, n'est pas peu fier de son parcours.

Avec un SC en poche (NdlR, il a complété son HSC aux States il y a quelque temps), Giovanni décide d'opter pour des cours de cuisine à l'École hôtelière. Il obtiendra par la suite un brevet professionel de cuisine à Montpellier, en France. En 2013, une opportunité se présente à lui. Il s'envole pour les États-Unis, où il travaille comme messenger à l'ambassade de Maurice à Washington.

En 2016, le jeune homme, qui est chef de profession, séduit le jury lors du Mason Dixon Master Chef Tournament. Et déjà, l'originalité est au rendez-vous. Il faut dire que le chef utilise une «épice» un peu spéciale. «Je manipule le cannabis en toute légalité aux États-Unis. Je suis même un des premiers chefs à proposer ce genre de cuisine au niveau de Washington et de l'East Coast.»

Mais tout n'était pas rose pour lui. En 2017 une bande audio provoque la polémique. Sur celle-ci, l'ambassadeur de Maurice à Washington, Sooroojdeo Phokeer, lui demande de couper ses dreads afin «d'assurer son avenir». Giovanni se voit dans l'obligation d'obtempérer, allant à l'encontre de ses principes.

Il a repris du poil de la bête depuis. Car Giovanni avait décidé, en 2016 déjà, d'entreprendre des études d'un nouveau genre, pour les Mauriciens du moins. Ses efforts ont fini par payer. «J'ai suivi une formation sur les lois et règlementations en ce qui concerne le cannabis. Il y avait le volet commercial certes mais on a également mis l'accent sur l'utilisation médicale du gandia.» Sans oublier le volet culture du cannabis et la cuisine au cannabis...

Sur son site, chefgiovannimerle.com, il explique que sa spécialité demeure le «cannabis infused fine dining» et qu'il est «deeply dedicated to herbal healing» ou encore en «kayaman kitchen», entre autres...

Giovanni Merle veut également rentrer au bercail au plus vite. Son but étant de se porter candidat lors des pro-chaines élections générales. Il veut «élargir la connaissance des Mauriciens», dit-il, en ce qui concerne le gandia...

Devrait-on en prendre de la graine ?